也门国防部遭袭击 52人死亡

路透萨那12月5日 （记者 Mohammed Ghobari） -也门政府消息人士称，一名自杀式袭击者和多名身穿军装的武装分子周四袭击该国国防部，造成包括外国籍医护人员在内的52人死亡，这是该国18个月来发生的最严重的一起武装分子袭击事件。

一位目击者对路透称，一名袭击者驾驶一辆载满炸药的汽车闯入国防部大院，然后有武装分子驾驶另一辆汽车飞驰而来，向士兵和国防部大院内的一所医院的医生和护士开火。

在盟国也门发生这起袭击事件后，美国军方提高在该地区的警戒级别。

也门最高安全委员会称，袭击还造成167人受伤。袭击中的死难者中包括两名德国籍和两名越南籍医生、一名印度籍和两名菲律宾籍护士。

目前尚无组织或个人声称对这起事件负责。

两名也门国防部内部的消息人士称，爆炸发生时，国防部的员工正在陆续到达上班。

也门国防部称，安全部队击毙了大多数武装分子后重新控制了国防部。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜