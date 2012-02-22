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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 22日 星期三 09:25 BJT

也门举行总统选举 唯一候选人哈迪参选

将军出身的哈迪作为也门总统选举唯一候选人，周二参加该国大选。也门持续一年的反抗运动推翻了萨利赫的长期统治，但也将这一贫穷阿拉伯国家推到混乱边缘。哈迪是萨利赫的副总统兼密友，按照一项结束萨利赫33年统治的协议，他上任後需与萨利赫政敌共享权力。路透

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