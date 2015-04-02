也门胡塞武装在坦克支援下攻入亚丁市中心

路透亚丁4月1日 - 目击者周三表示，也门胡塞武装及其支持者在坦克的支援下攻入南部港口亚丁的市中心，尽管沙特牵头的联军对胡塞武装实施了一周的空袭。亚丁是忠于也门总统哈迪的军队的主要据点。

联军还从海上对什叶派胡塞武装发动攻击，但胡塞武装进军亚丁的势头不减。

哈迪的下属表示担忧。

“如果亚丁被攻陷，对亚丁和亚丁居民来说将是个灾难，”Reyad Yassin Abdulla对Al Jazeera电视台表示。

胡塞武装则欢欣鼓舞。

“我们可以说，在对也门实施一周的轰炸后，侵略者没有取得任何结果...今天我们在亚丁取得的胜利，让这种轰炸行为难堪，并让侵略国家闭嘴，”胡塞武装发言人Mohammad Abdulsalam对亲胡塞电视台al-Maseera说。

一名沙特军方发言人回应说，胡塞武装在盟军3月26日开始袭击行动之前就在亚丁了，每天都在与亚丁市的民众交战。他说，坦克出现在那里的可能性一直存在。他没有详细说明。

胡塞武装背后有效忠前总统萨利赫的军队支持，在六个月前占领也门首都后成为该国主要武装势力，现在控制着这个阿拉伯半岛国家的很大一部分领土。

亚丁居民表示，他们看到柯马克萨区(Khor Maksar)有成群武装人员携带火箭弹，配有四辆坦克和三辆装甲车。柯马克萨区位于连接亚丁市中心与其他城区的咽喉地带。

这股部队遇到了当地民兵的强烈抵抗。居民称，他们看到街上有八具胡塞武装人员的尸体。

很多民众逃离亚丁，有些人试图挤上要驶离亚丁港的一艘船。(完)

(编译 杜明霞/王颖；审校 张涛)

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