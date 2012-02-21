美国大使称伊朗有在也门活动迹象

民调显示勒庞在首轮投票中的领先优势增强 第二轮或落败
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
路透萨纳2月20日电（记者 Tom Finn）---美国驻也门大使费尔斯坦（Gerald Feierstein）周一称，伊朗在也门变得更加活跃，可能对该国的稳定和安全构成更大的威胁。此番言论凸显濒临垮台的也门可能还面临另外的不稳定因素。
费尔斯坦的这一警告可能加重海湾地区逊尼派长期以来的担忧，即什叶派穆斯林大国--伊朗正试图从该地区的动荡中获利。
他在也门总统大选前一天接受采访时称：“我们确实看到，伊朗正在试图提高其在这里（也门）的存在，我们认为这对也门的稳定和安全不利。”也门将举行大选，选出新总统接替萨利赫，以结束其三十年的统治。
“我们肯定看到了伊朗金融活动的增长。伊朗不仅努力提高对什叶派宰德教派（Shia Zaidi）影响，同时还加强对逊尼派的影响。”
“我们觉得，我们有伊朗将增强军事能力相关活动的证据。这是最近出现的现象，伊朗正在对该国这段时期政局不稳、政府对多数地区失去控制加以利用。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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