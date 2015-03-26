冲突推高也门原油出口风险 但对中国等买家影响不大

路透新加坡3月26日 - 也门(叶门)冲突升级导致油价飙升，但贸易消息人士称，只要冲突不造成更广泛的破坏，全球市场仍有充足的原油供应，可以取代也门对中国等买家减少的原油出口。

在沙特及其盟国在也门发动空袭，试图击退受到伊朗支持的胡塞武装后，市场开始担心危机可能会升级，从而加剧整个中东地区的宗派冲突。

沙特的这一举动导致全球原油期货飙升大约6%。

“伊朗和沙特存在很大冲突...这再次证明中东的地缘政治风险已成为长期性的，”三菱商事驻东京的风险经理Tony Nunan称。

也门每月出口大约140-150万桶马西拉(Masila)原油，其中大部分出口到中国。但中国的一位贸易消息人士称，该数量相对较小，很容易就会被来自西非的原油取代。

中国今年前两个月从也门进口了450万桶原油，较上年同期增长315%。(完)

(编译 汪红英；审校 杜明霞)

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