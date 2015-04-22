沙特宣布结束对也门空袭 寻求政治解决方案

路透迪拜4月21日 - 沙特阿拉伯周二宣布结束针对也门胡塞武装一个月来的空袭行动，并称支持通过政治解决方式恢复也门和平。

支持胡塞武装的伊朗对停火表示欢迎。也门胡塞武装与忠于政府的军队之间已持续激战数月，也门政府被赶出首都萨那。

沙特国家通讯社SPA在声明中称，“果断风暴行动(Operation Decisive Storm)已达到目的...(包括)消除了对沙特阿拉伯和邻国的威胁，尤其是重型武器方面的威胁。”

声明中称，名为“恢复希望行动”(Operation Restoring Hope)的新阶段已经展开，将综合采取政治、外交及军事行动，但会把重点放在“能够带给也门稳定和安全未来的政治进程”。

沙特发言人陆军准将Ahmed Asseri在利雅德向记者表示，盟军仍有可能将目标瞄准胡塞。“盟军将继续阻止胡塞军队移动或在也门境内采取任何行动。”

白宫周二亦对沙特的宣示表示欢迎。

“关于今日沙特政府及盟友结束果断风暴行动(Operation Decisive Storm)的宣示，美国表示欢迎，”白宫国家安全委员会发言人Alistair Baskey表示。(完)

(编译 张荻/张明钧; 审校 郑茵/张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。