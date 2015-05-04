沙特盟军袭击也门首都萨那的军事基地--当地居民

路透亚丁/开罗5月3日 - 也门首都萨那的居民周日称，以沙特为首的盟军夜间派出战机轰炸了当地的杜莱米军事基地。目前萨那由胡塞武装占领。

当地居民表示，遭到空袭的还有驻扎在萨那北部Arhab区的效忠前总统萨利赫(Ali Abdullah Saleh)的军队，是胡塞武装的盟军。目前尚无人员伤亡报告。

以沙特为首的盟军自3月底以来对也门境内胡塞武装及其盟友实施空袭；后者迅速推进军事行动，迫使也门总统哈迪及其政府流亡至利雅得。

支持胡塞武装的伊朗不承认哈迪总统，将空袭行动称为对也门内政的干涉。

上周沙特表示，盟军战机已摧毁也门萨那机场的跑道，以防止伊朗货机降落。(完)

(编译 王颖；审校 白云)

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