沙特为首的联军空袭也门机场 阻止伊朗飞机降落

路透开罗/亚丁4月28日 （记者 Mohammed Ghobari/Mohammed Mukhashaf） - 沙特称，沙特为首的联军周二出动战机摧毁也门萨那机场的跑道，以阻止一架伊朗飞机降落。

沙特与伊朗官员均表示，沙特为首的联军空袭萨那机场跑道，以阻止一架伊朗飞机降落。这将导致人道主义援助更难抵达也门。

联军发言人阿瑟利（Ahmed Asseri）告诉路透，伊朗一架飞机拒绝配合联军，飞行员无视返航指令，此后联军对机场进行了轰炸。

他称，轰炸行动后，该跑道目前无法供运送人道主义援助的飞机使用。萨那机场官员称，空袭行动导致也门Felix航空公司的一架民用飞机起火，另有一架货机也被击中。

伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）证实此次空袭行动，称伊朗飞行员未理会沙特战机要求其返航的“非法”警告。IRNA称，伊朗这架飞机当时是向萨那运送人道主义援助。

胡塞武装的al-Masirah电视台称，这架伊朗飞机原计划运送在联军空袭中受伤的人员前往伊朗接受治疗。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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