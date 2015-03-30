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时事要闻 | 2015年 3月 30日 星期一 08:38 BJT

亚丁港官员称中国军舰周日停靠亚丁港撤侨

路透亚丁3月29日 - 也门亚丁港官员和目击者告诉路透，周日一艘中国军舰停靠亚丁港，以撤离中国外交官和中国在也门的务工人员。

周六沙特海军从亚丁撤离许多外国外交官，而忠于也门总统哈迪的武装与胡塞武装正在亚丁展开激战。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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