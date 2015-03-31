中国称已经顺利完成从也门撤侨

代表韩国大型财团的企业协会称将与新总统一道创造就业
路透首尔5月10日 - 代表韩国最大公司的企业协会周三表示，它们将与新总统文在寅在创造就业和加大投资方面合作，改正“过去的错误。”
路透北京3月31日 - 中国国防部周二表示，中国派出的军舰顺利完成撤离在也门中方人员任务，已经将逾570名人员经红海撤离到吉布提，撤离人员将分批乘民航班机回国。
中国国防部发布的声明称，上述人员分两批撤离，一部分从亚丁撤出，另一部分、更多人从荷台达离开也门。
声明还表示，八名中企外籍员工也一并撤离，但未提供细节。
中国国防部新闻发言人耿雁生表示，“军队官兵要做人民的安全卫士，军用舰机要做同胞的诺亚方舟。”
撤侨任务结束后，中国海军舰艇编队将返回亚丁湾、索马里海域继续开展护航行动。
中国外交部表示，中方密切关注近期也门局势的发展，希望有关方面能够尽快通过政治方式来解决也门危机。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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