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时事要闻 | 2015年 4月 7日 星期二 08:51 BJT

中国驻也门使领馆暂时关闭

路透北京4月6日 - 中国外交部周一称，鉴于当前也门安全形势恶化，中国驻也门大使馆、驻亚丁总领馆暂时关闭。

中国外交部称，至此，自愿撤离也门的613名中国公民在中国政府的组织和协助下已全部得到妥善安排。

中国外交部还称，在近日也门撤离行动中，中国政府共协助来自15个国家的共279名外国公民安全撤离。（完）

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