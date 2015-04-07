中国驻也门使领馆暂时关闭

湄公河疏浚计划引抗议 中国的新丝路可能在泰国遇阻
路透泰国KHON PI LONG 5月3日 - 中国的湄公河河道疏浚计划可能在泰国遇阻，该计划旨在方便大型货船通行，当地抗议者宣称要保护这些急流险滩，反对中国向东南亚的经济扩张。
路透北京4月6日 - 中国外交部周一称，鉴于当前也门安全形势恶化，中国驻也门大使馆、驻亚丁总领馆暂时关闭。
中国外交部称，至此，自愿撤离也门的613名中国公民在中国政府的组织和协助下已全部得到妥善安排。
中国外交部还称，在近日也门撤离行动中，中国政府共协助来自15个国家的共279名外国公民安全撤离。（完）
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透泰国KHON PI LONG 5月3日 - 中国的湄公河河道疏浚计划可能在泰国遇阻，该计划旨在方便大型货船通行，当地抗议者宣称要保护这些急流险滩，反对中国向东南亚的经济扩张。
路透华盛顿5月2日 - 美国总统特朗普上任的时候承诺，他会获得数不清的胜利，多到让美国人生厌。但当他努力争取胜利的时候，一些令其沮丧的迹象开始出现。
路透巴黎5月1日 - 法国总理卡泽纳夫(Bernard Cazeneuve)在报纸专栏文章中表示，欧盟无法经受极右翼反欧候选人勒庞赢得法国总统大选带来的冲击。卡泽纳夫隶属社会党。