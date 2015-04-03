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亚洲 | 2015年 4月 3日 星期五 16:10 BJT

中国协助撤离巴基斯坦等10国在也门公民

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月3日 - 中国外交部称，中国已协助10个国家的225名公民撤离也门。这是中国首次在国际危机中协助其他国家撤离海外公民。

中国外交部周四晚发布的一份声明称，中国海军临沂舰搭载10个国家的225名公民离开也门亚丁港驶往吉布提。

中国外交部称，此次撤离是中国政府应有关国家请求开展的人道主义救援行动，撤离了巴基斯坦、埃塞俄比亚、新加坡、意大利、德国、波兰、爱尔兰、英国、加拿大、也门等国公民。

中国此前已经将逾571名本国人员撤离也门，其中包括8名中企外籍员工。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛
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