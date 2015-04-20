习近平同沙特国王萨勒曼通话 呼吁尽快政治解决也门危机

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透北京4月18日 - 中国外交部周六称，中国国家主席习近平周五（4月17日）应约同沙特阿拉伯国王萨勒曼通电话。
习近平强调，也门局势关乎中东特别是海湾地区安全稳定，应该加快也门问题政治解决进程。
习近平表示：“希望有关各方切实落实联合国安理会有关决议、海合会倡议等，尽快恢复也门稳定和正常合法秩序。中方愿同有关各方保持密切沟通和协调，共同推动也门问题早日得到妥善解决。”
萨勒曼向习近平介绍了沙特对当前也门局势的看法，表示愿同各方一道，推动迅速落实联合国安理会有关决议，为尽快恢复也门和平稳定而努力。（完）
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路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。