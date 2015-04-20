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时事要闻 | 2015年 4月 20日 星期一 08:22 BJT

习近平同沙特国王萨勒曼通话 呼吁尽快政治解决也门危机

路透北京4月18日 - 中国外交部周六称，中国国家主席习近平周五（4月17日）应约同沙特阿拉伯国王萨勒曼通电话。

习近平强调，也门局势关乎中东特别是海湾地区安全稳定，应该加快也门问题政治解决进程。

习近平表示：“希望有关各方切实落实联合国安理会有关决议、海合会倡议等，尽快恢复也门稳定和正常合法秩序。中方愿同有关各方保持密切沟通和协调，共同推动也门问题早日得到妥善解决。”

萨勒曼向习近平介绍了沙特对当前也门局势的看法，表示愿同各方一道，推动迅速落实联合国安理会有关决议，为尽快恢复也门和平稳定而努力。（完）

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