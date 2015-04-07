中国称对也门局势发展深感担忧 呼吁有关各方尽快停火

湄公河疏浚计划引抗议 中国的新丝路可能在泰国遇阻
路透泰国KHON PI LONG 5月3日 - 中国的湄公河河道疏浚计划可能在泰国遇阻，该计划旨在方便大型货船通行，当地抗议者宣称要保护这些急流险滩，反对中国向东南亚的经济扩张。
路透北京4月7日 - 中国外交部周二呼吁有关各方在也门尽快停火。此前，俄罗斯和红十字会呼吁在也门停火，从而可以运送人道主义救援物资，并撤离平民。
中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示，中方对也门局势发展深感担忧。
“中方呼吁有关各方尽快停火，避免造成更多平民伤亡。”
“中方希望有关各方切实落实联合国安理会有关决议、海合会倡议等，通过政治对话解决危机，尽快恢复也门的稳定与正常合法秩序，”华春莹称。
华春莹表示，中方也对近期也门人道局势严峻表示高度关注；呼吁有关各方遵守相关国际法，为各国撤离在也侨民的行动提供安全保证和便利。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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