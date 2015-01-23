也门总统哈迪辞职 国内局势更趋混乱

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透萨那1月22日（记者 Yara Bayoumy/Mohammed Ghobari） - 也门总统哈迪周四辞职，国内局势变得更加混乱。胡塞（Houthi）武装组织几天前开始向总统府发起攻击。
稍早，也门总理巴哈及其内阁提交了辞呈。巴哈称，内阁不想被拖入“一场非建设性的政治乱局中”。
这明显指的是哈迪同什叶派穆斯林胡塞组织的对峙。
“我们已经走到死胡同，对于您个人、尊敬的议会还有也门人民，我们深表歉意，”一政府发言人援引哈迪的辞职信称。
哈迪的辞职信是提交给议长的。根据也门宪法，议会议长成为该国临时元首。
哈迪的顾问Sultan al-Atwani对路透称，哈迪是迫于胡塞的压力和威胁辞职的。他还称，议会将在周六召开会议，以决定是否接受哈迪的辞职请求。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。