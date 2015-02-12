也门爆发大规模反胡塞示威 多国使馆关闭

路透萨那2月11日（记者 Mohammed Ghobari） - 美国、英国和法国因安全担忧关闭驻也门大使馆，而什叶派胡塞武装的夺权令也门面临全面内战的威胁。

也门爆发大规模反对胡塞武装的示威活动，塔伊兹市（Taiz）周三成千上万人走上街头示威，首都萨那也有数百人参与示威活动。胡塞武装去年9月控制了萨那，并在上周正式夺权。

美国周二暂停驻也门大使馆的工作，并撤离了外交人员。

“近期的单方面行动扰乱了也门的政治过渡进程，引发了重新出现暴力活动的风险，这或令也门民众及驻萨那的外交团体面临威胁，”美国国务院发言人帕萨基（Jen Psaki）称。

法国和英国周三也关闭了驻也门大使馆。德国驻也门大使馆的工作人员称，他们的任务是销毁敏感文件，大使馆很快也将关闭。

胡塞武装分子朝天鸣枪示警，并对示威者动用匕首。在塔伊兹市，大群示威者打着横幅，高喊反对胡塞武装的口号，并要求其下台。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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