也门外长呼吁海湾阿拉伯国家进行军事干预

路透迪拜3月23日（记者 Noah Browning） - 也门外长亚辛（Riyadh Yaseen）周一呼吁海湾阿拉伯国家对也门进行军事干预，以阻止胡塞武装的攻势。此举可能会令周边邻国卷入也门日渐加剧的权力斗争中。

海湾地区的逊尼派穆斯林国家支持也门总统哈迪。也门政府军近期在与伊朗支持的胡塞武装的战斗中遭遇挫折，后者正在向哈迪在南部的大本营亚丁进逼。

“我们请求海湾盾牌（Gulf Shield）武装进行干预，以阻止伊朗支持的胡塞武装的扩张势头，”亚辛对《中东日报》（al-Sharq al-Awsat）说。“海湾盾牌”指的是有六个成员国的海湾合作委员会（海合会，GCC）的武装力量。

“我们已经向海合会、联合国及国际社会表示应当设立禁飞区，应当阻止在胡塞武装控制的机场动用军机。”

胡塞武装去年9月攻占了也门首都萨那。该组织起初与哈迪分享权力，但在上月解散了议会。

沙特及其阿拉伯邻国视胡塞武装的做法为政变，认为伊朗通过支持武装组织试图加强其在该地区的影响力。

沙特外长费萨尔在利雅得警告称，伊朗试图在该地区“播下教派冲突”，海湾阿拉伯国家将会采取措施支持哈迪。

“如果此事没有通过和平方式解决，我们将采取必要措施，保护该地区免受他们的侵犯，”费萨尔在新闻发布会上说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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