也门战事不断 沙特为首的军事干预将继续

路透亚丁3月29日 （记者 Mohammed Mukhashaf/Sami Aboudi） - 也门效忠沙特支持的总统哈迪的武装力量与同伊朗结盟的胡塞武装周日在亚丁发生冲突。亚丁是哈迪在也门最后的主要据点。

效忠哈迪的武装力量称，他们同胡塞武装在亚丁中部的Crater区发生枪战，重新夺回了近几日数次易手的亚丁机场。在这场枪战中，有三人死亡。

效忠胡塞武装的也门卫生部称，沙特牵头的空袭在夜间造成35人死亡、88人受伤。这些数字无法获得独立证实。

什叶派胡塞武装去年占领了也门首都萨那，成为该国最强大的武装力量。

沙特召集逊尼派穆斯林阿拉伯国家发动空袭以支持哈迪。哈迪于2月转移到亚丁，随后在过去一周离开也门，目前在利雅得。

沙特军方发言人称，沙特领导的联盟在接下来几天将向胡塞武装及其盟友加大施压力度。“胡塞武装将没有安身之所，”沙特军方官员Ahmed Asseri对记者称。

效忠哈迪的武装力量周日称，他们重新夺回了亚丁机场。

沙特国王萨勒曼在阿盟峰会上称，沙特主导的对也门的军事行动将持续，直到实现他们的目标。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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