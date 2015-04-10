伊朗领袖哈梅内伊称沙特对也门的空袭是种族屠杀

路透亚丁4月9日 （记者 Mohammed Mukhashaf） - 伊朗最高领袖哈梅内伊周四谴责沙特对也门的军事干预是种族屠杀，提高了对沙特及其盟国对也门两周来空袭行动的反对声调。

哈梅内伊称沙特不会在也门战争中获胜。伊朗的盟友胡塞武装最近正在竭力夺取当地武装控制的亚丁。

伊朗一再敦促停止对也门的空袭，并呼吁进行对话。但自沙特及其盟国空袭也门以来，这是迄今哈梅内伊发出的最严厉的批评言论。

“这是可以向国际法庭起诉的犯罪和种族屠杀……利雅得当局不会在侵略战中获胜，”哈梅内伊说道。

伊朗总统鲁哈尼也批评沙特领导的联盟，称其正在重复阿拉伯世界其他地方曾犯下的错误。

此前一天伊朗称正在向也门海域派出两艘战舰。而沙特为首的盟军发言人再次指控伊朗为什叶派胡塞武装提供训练和装备，伊朗对此予以否认。

伊朗《伊斯兰共和国通讯社》称，伊朗召见了沙特驻伊朗临时代办，以回应这些“毫无根据的指责”。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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