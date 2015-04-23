沙特为首联盟继续空袭也门胡塞武装目标

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透开罗/亚丁4月22日（记者 Mohammed Ghobari Mohammed Mukhashef） - 尽管沙特宣布将结束空袭行动，沙特为首的联盟周三又派战机对也门进行轰炸。与此同时，胡塞武装与效忠也门总统哈迪的武装在地面再次交战。
沙特周二宣布，将结束持续近一个月的对伊朗支持的胡塞武装的空袭。美国白宫和伊朗方面对此作出了积极回应。
但数小时后又再次发生了空袭和地面战斗，国际红十字组织称也门的人道主义形势是“灾难性的”。胡塞武装称，该组织想重返联合国的和谈，但前提是彻底停止空袭。
与此同时，胡塞武装占领了效忠总统哈迪的武装在塔伊兹市的一个基地。当地居民称，稍后，胡塞武装总部就遭到了沙特的空袭。沙特为首的联盟随后胡塞武装在也门南部的据点进行了12次空袭。
沙特驻美国大使Adel al-Jubeir在华盛顿明确表示，轰炸行动还未完全结束。他对记者称，沙特会继续用武力来“阻止他们通过激进行动控制也门”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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