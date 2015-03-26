中东情势：沙特与盟国在也门对胡塞武装发动空袭

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透亚丁/华盛顿3月26日 - 沙特阿拉伯周三宣布在也门展开军事行动，对包围南部城市亚丁的胡塞武装发动空袭，也门总统曾暂避于该市。另外有10个国家参与了此次军事打击。
沙特驻美国大使Adel al-Jubeir在华盛顿召开的新闻发布会上表示，沙特与海湾盟国和其他国家采取联合军事行动，以“保护也门总统哈迪的合法政府”。他并未透露哈迪的去向。
沙特主导此次空袭行动，由此也被拖入越演越烈的也门国内冲突之中。
此次危机可能升级成为一场受大国背后操纵的战争，其中伊朗支持什叶派胡塞武装，而沙特及其他海湾逊尼派国家支持总统哈迪。
Jubeir表示，“我们将竭尽所能保护也门的合法政府不被推翻。”
Jubeir并称，美国没有参与此次军事行动，但美国官员称华盛顿提供了某些帮助。这位官员称，行动不会局限于也门特定的城市或地区，暗示联军的飞机可能会在其选择的任意地点打击胡塞武装。(完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率