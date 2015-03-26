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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 07:24 BJT

中东情势：沙特与盟国持续空袭也门胡塞武装，伊朗表示谴责

沙特带头的军事干预标志着也门危机急剧升级，其中伊朗支持什叶派胡塞武装，而沙特及其他海湾逊尼派国家支持总统哈迪。

伊朗谴责对胡塞武装发动的这场令人意外的袭击，要求沙特牵头的军事行动立即停止。

沙特在未获得美国直接军事支持的情况下采取此次行动堪称一场豪赌，旨在遏制伊朗在其后院的影响力。

一位路透目击者称，有四五座房屋损毁。救援人员发现了13具遗体，其中包括一名被压在诊室瓦砾下的医生。

此次行动的发言人--沙特陆军准将Ahmed Asseri在记者会上称，“现阶段还没有地面行动计划，但若有必要，沙特及其盟友的地面部队将整装以待，并将击退任何进攻。”(完) (编译 张涛/许娜；审校 王颖/徐文焰)
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