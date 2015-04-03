中东情势：也门胡塞武装攻占亚丁中心地区，并攻入总统府

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
尽管沙特为首的联军实施了为期八天的空袭，试图阻止胡塞武装攻势并最终让哈迪重新掌权，但胡塞武装及其支持者仍攻入亚丁中心地区。
周四早间进行激烈交火后，胡塞武装于周四中午取得对Crater周边地区的控制权，并在空荡荡的街道上部署坦克和巡逻人员。这是胡塞武装首次攻占亚丁中心地区。Crater是也门央行亚丁分支机构以及很多商业企业所在地。
“人们对轰炸感到害怕和恐惧，”Crater当地居民Farouq Abdu在电话里对路透说，“没有人上街，就像宵禁时一样。”
哈迪的支持者没有多少重型武器能阻挡胡塞武装的攻势，Crater地区一辆冒烟坦克遗骸显示他们曾在一些地方进行过坚决的抵抗。
亚丁居民称，Crater以北胡塞武装攻占的地区周四发生了三次空袭，在胡塞武装夺取总统官邸不久后，又有一次针对总统官邸的空袭。
另一位居民称，胡塞武装的狙击手部署在可俯瞰Crater地区的山上，并向下方街道射击。他还说，几座房屋被火箭弹击中后着火，扬声器则传出催促居民转移到城里更安全地区的声音。(完)
(编译/审校 郑茵/杜明霞/张若琪)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。