中东情势：也门胡塞武装攻占亚丁中心地区，并攻入总统府

尽管沙特为首的联军实施了为期八天的空袭，试图阻止胡塞武装攻势并最终让哈迪重新掌权，但胡塞武装及其支持者仍攻入亚丁中心地区。

周四早间进行激烈交火后，胡塞武装于周四中午取得对Crater周边地区的控制权，并在空荡荡的街道上部署坦克和巡逻人员。这是胡塞武装首次攻占亚丁中心地区。Crater是也门央行亚丁分支机构以及很多商业企业所在地。

“人们对轰炸感到害怕和恐惧，”Crater当地居民Farouq Abdu在电话里对路透说，“没有人上街，就像宵禁时一样。”

哈迪的支持者没有多少重型武器能阻挡胡塞武装的攻势，Crater地区一辆冒烟坦克遗骸显示他们曾在一些地方进行过坚决的抵抗。

亚丁居民称，Crater以北胡塞武装攻占的地区周四发生了三次空袭，在胡塞武装夺取总统官邸不久后，又有一次针对总统官邸的空袭。

另一位居民称，胡塞武装的狙击手部署在可俯瞰Crater地区的山上，并向下方街道射击。他还说，几座房屋被火箭弹击中后着火，扬声器则传出催促居民转移到城里更安全地区的声音。(完)