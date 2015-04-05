中东情势：周日也门亚丁港口附近发生激战，数十人死亡

目前为止，胡塞武装或前总统萨利赫(Ali Abdullah Saleh)的支持者都未遭到决定性挫败，但死亡人数不断增加及人道主义灾难都让救援组织感到不安。

联合国周四表示，已有500多人在也门过去两周的战斗中丧生，红十字国际委员会(ICRC)呼吁立即停火24小时，以让救援物资进入也门。

ICRC表示已获准空运医疗用品和人员，希望周一派出两架飞机。

沙特联军的发言人称，ICRC已获准在周日空运救援物资和人员，但因飞机租赁公司相关的问题而推迟。

支持哈迪的民兵消息人士称，周日有36名胡塞武装及其盟军士兵在靠近港口的亚丁中心Mualla地区丧生，哈迪士兵则有11人丧生。