中东情势：周日也门亚丁港口附近发生激战，数十人死亡

标题新闻：阿曼预计今年底前油价将触及每桶60-70美元--阿曼石油部次长
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目前为止，胡塞武装或前总统萨利赫(Ali Abdullah Saleh)的支持者都未遭到决定性挫败，但死亡人数不断增加及人道主义灾难都让救援组织感到不安。
联合国周四表示，已有500多人在也门过去两周的战斗中丧生，红十字国际委员会(ICRC)呼吁立即停火24小时，以让救援物资进入也门。
ICRC表示已获准空运医疗用品和人员，希望周一派出两架飞机。
沙特联军的发言人称，ICRC已获准在周日空运救援物资和人员，但因飞机租赁公司相关的问题而推迟。
支持哈迪的民兵消息人士称，周日有36名胡塞武装及其盟军士兵在靠近港口的亚丁中心Mualla地区丧生，哈迪士兵则有11人丧生。
胡塞武装最初向港口地区挺进，但数小时后被打退几条街区。(完) (编译 郑茵/许娜；审校 李爽/张涛)
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