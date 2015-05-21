联合国宣布下周在日内瓦举行也门和谈

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国/迪拜5月20日（记者 Louis Charbonneau/Sam Wilkin） - 联合国秘书长潘基文周三通过发言人宣布，将于28日在日内瓦举行包容各方的也门和平谈判，寻求结束持续七周的冲突。与此同时，伊朗同意国际机构检查该国一艘驶往也门的援助船。
上述行动旨在缓解日益加深的也门危机。至少15名胡塞武装人员死于沙特为首联军最新实施的空袭。
“秘书长很高兴地宣布，将于5月28日在日内瓦举行包容各方的也门和平谈判，以恢复由也门人主导的政治过渡进程的积极势头，”联合国在纽约发布的声明称。
一位联合国安理会消息人士称，预计潘基文会出席和谈开幕式。
联合国安理会在纽约召开闭门会议，商讨也门危机。安理会发布声明敦促“也门各方参加这些会谈，带着诚意无条件地接触”，同时还呼吁恢复因战火暂停的人道主义活动。
流亡沙特的也门政府外长里亚德·亚辛·阿卜杜拉（Reyad Yassin Abdulla）似乎对上述消息感到意外，他表示胡塞武装必须先放下武器，并退出自去年9月以来占领的城市。
“我们没有收到正式邀请，”他通过电话称。“时间太短了。如果举行会谈，那也不应当在5月28日，”他说。
但也门常驻联合国代表Khaled Alyemany称，包括胡塞武装在内的各方都会参加这次和谈。
“当然，哈迪总统也会派代表参加日内瓦和谈，”他在纽约对记者说。“他可能会委派副总统兼总理巴哈，也可能派其他人。”
此外，伊朗宣布该国驶往也门的援助船将在吉布提接受国际机构检查。这艘货船载有2,500吨食品和医疗用品。
“我们已经决定让我们的船只停靠吉布提，接受联合国协议规定的检查，”伊朗通讯社ISNA援引伊朗副外长Hossein Amir Abdollahian的话称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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