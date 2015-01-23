也门总统哈迪辞职 国内局势更趋混乱

(本文由路透中文网编译提供)

路透萨那1月22日 - 也门总统哈迪周四辞职，国内局势变得更加混乱。胡塞（Houthi）武装组织几天前开始向总统府发起攻击。

稍早，也门总理巴哈及其内阁提交了辞呈。巴哈称，内阁不想被拖入“一场非建设性的政治乱局中”。

这明显指的是哈迪同什叶派穆斯林胡塞组织的对峙。

“我们已经走到死胡同，对于您个人、尊敬的议会还有也门人民，我们深表歉意，”一政府发言人援引哈迪的辞职信称。

哈迪的辞职信是提交给议长的。根据也门宪法，议会议长成为该国临时元首。

哈迪的顾问Sultan al-Atwani对路透称，哈迪是迫于胡塞的压力和威胁辞职的。他还称，议会将在周六召开会议，以决定是否接受哈迪的辞职请求。（完）