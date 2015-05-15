伊朗官员就沙特在也门的行为抨击沙特

路透大马士革5月14日 - 伊朗国家安全及外交政策委员会主席Alaeddin Boroujerdi周四称，沙特国王萨勒曼背叛伊斯兰教，教唆海湾国家对也门胡塞武装进行武装攻击。

Boroujerdi在大马士革称，“真主会报复”召集其他国家袭击胡塞武装的萨勒曼。

“他（萨勒曼）应当被称为尊贵的哈拉曼及伊斯兰国家的叛徒，他们用美国武器杀害也门儿童，重复犹太复国主义实体的罪行，违反了所有的教义 ，”他说。

此前一天，伊朗最高领袖哈梅内伊指控沙特的“罪行”。伊朗军方官员还警告称，如果沙特攻击前往也门的援助船只，可能会引发“战争”。

伊朗官方通讯社IRNA报导称，哈梅内伊周三对到访的伊拉克总统Fouad Massoum说：“沙特在也门犯下弥天大错，他们所犯罪行的影响肯定会归还到他们的身上。”

伊朗表示，不会允许沙特为首的海军检查一艘由军方护送前往也门的货船。

伊朗武装部队官员Brigader General Massoud Jazayeri周三对伊朗阿拉伯语电视台al Alam TV称，“攻击伊朗红新月会援助船只将会在该地区引发战争，而且战火可能很难扑灭或控制。”

“如果这艘货船没有到达目的地，麻烦制造者们应当预料到伊朗的反应，美国和沙特应当知道伊朗的自我克制是有限的。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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