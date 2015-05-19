伊朗前外长称沙特不适合主持也门各方会谈

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透贝鲁特5月18日 - 伊朗前外长、伊朗最高领袖哈梅内伊的高级顾问阿里·阿克巴尔·韦拉亚提（Ali Akbar Velayati）周一称，沙特不能主持也门冲突各方之间的会谈，因该国卷入了也门的冲突。
沙特及其逊尼派穆斯林盟国已经对也门胡塞武装进行了逾六周的空袭。他们称什叶派穆斯林掌权的伊朗支持胡塞武装，伊朗对此予以否认。
“我们认为沙特是也门冲突的一方，而全国性的对话应当在持中立立场的别国举行，”韦拉亚提在贝鲁特说。
也门各方周日在沙特首都召开会谈，商讨解决也门政治动乱的方法。
胡塞武装和效忠也门前总统萨利赫的武装力量没有参加会议，意味着这次会议不会形成和谈的机会。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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