伊朗前外长称沙特不适合主持也门各方会谈

(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特5月18日 - 伊朗前外长、伊朗最高领袖哈梅内伊的高级顾问阿里·阿克巴尔·韦拉亚提（Ali Akbar Velayati）周一称，沙特不能主持也门冲突各方之间的会谈，因该国卷入了也门的冲突。
沙特及其逊尼派穆斯林盟国已经对也门胡塞武装进行了逾六周的空袭。他们称什叶派穆斯林掌权的伊朗支持胡塞武装，伊朗对此予以否认。
“我们认为沙特是也门冲突的一方，而全国性的对话应当在持中立立场的别国举行，”韦拉亚提在贝鲁特说。
也门各方周日在沙特首都召开会谈，商讨解决也门政治动乱的方法。
胡塞武装和效忠也门前总统萨利赫的武装力量没有参加会议，意味着这次会议不会形成和谈的机会。（完）
更多 亚洲
全球贸易：特朗普称将尽快与加拿大和墨西哥重新谈判NAFTA
贸易专家、学者与政府官员称，加拿大和墨西哥也将争取谈判对手作出让步，不过难度很大；他们还认为，NAFTA的零关税政策将极难改变。他们说，针对修改有关条款的重新谈判或将持续数年。
****澳新经济指标预测--1月23日-1月30日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.6% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3%