美国务卿克里称美国清楚伊朗在支持也门胡塞武装

路透华盛顿4月8日 - 美国国务卿克里周三称，美国很清楚伊朗一直在向也门胡塞武装提供支持。克里称，美国会支持感觉受到伊朗威胁的中东国家。

“我们不会寻求对抗，但显然也不会不管我们的盟友和朋友，（我们）必要时支持那些感受到威胁的国家，可能将是伊朗对所做选择承受的结果，”Kerry接受PBS Newshour采访时说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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