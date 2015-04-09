美国务卿克里称美国清楚伊朗在支持也门胡塞武装

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透华盛顿4月8日 - 美国国务卿克里周三称，美国很清楚伊朗一直在向也门胡塞武装提供支持。克里称，美国会支持感觉受到伊朗威胁的中东国家。
“我们不会寻求对抗，但显然也不会不管我们的盟友和朋友，（我们）必要时支持那些感受到威胁的国家，可能将是伊朗对所做选择承受的结果，”Kerry接受PBS Newshour采访时说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。