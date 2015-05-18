克里称胡塞武装动作令在也门继续实施人道停火变得困难

路透首尔5月18日 - 美国国务卿克里周一称，华盛顿支持继续在也门实施“人道主义停火”，但胡塞武装的动作却令继续实施停火变得困难。

路透一位目击者称，昨晚在人道主义停火结束几小时后，沙特领导的联军恢复了对亚丁胡塞武装的空袭。

为期五天的人道主义停火在周日结束后不久，亚丁机场、Khor Maksar和Crater区就能听到爆炸声。

“我们知道胡塞武装在将一些导弹发射设施运往边境，按照交战规则，若其中一方有挑衅行动，那该方就违反了停火协议，”克里在首尔向记者们表示。

“沙特按照交战规则采取了行动。我们继续支持延长人道主义停火的想法，但我认为目前情况下这是困难的。”

自上周二起，沙特领导的联军和胡塞武装很大程度上都遵守了停火协议，以便食物、燃料和医疗用品能够到达数以百万计受冲突影响的也门民众手中。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。