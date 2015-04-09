美国务卿克里称美国清楚伊朗在支持也门胡塞武装

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿4月8日 - 美国国务卿克里周三称，美国很清楚伊朗一直在向也门胡塞武装提供支持。
克里称，美国会支持感觉受到伊朗威胁的中东国家。
“我们不会寻求对抗，但显然也不会不管我们的盟友和朋友，（我们）必要时支持那些感受到威胁的国家，可能将是伊朗对所做选择承受的结果，”Kerry接受PBS Newshour采访时说。（完）
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。