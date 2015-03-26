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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 09:53 BJT

战机袭击也门首都机场和军事基地--居民

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜3月26日 - 当地官员和居民称，也门萨那机场和杜莱米军事基地周四早间遭受战机攻击。

尚不清楚战机来自哪一方，但空袭发生前沙特阿拉伯宣布已展开旨在保卫也门哈迪政府的军事行动。

主要驻守在也门南部的政府军正在遭受胡塞武装的攻击。胡塞武装去年9月起便实际上控制了萨那。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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