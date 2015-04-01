也门遭多国联合空袭 民众满心恐惧愤怒

(本文由路透中文网编译提供)

路透萨那3月31日 - 也门当地居民称，沙特为首的多国联盟加大对萨那周边胡塞武装的空袭力度，迫使许多民众逃离家园，多年来饱受动乱之苦的人们内心充满恐惧和愤怒。

目击者称，周二凌晨萨那机场附近目标遭到空袭，五座房屋被炸成大坑。攻击没有造成人员伤亡，自上周空袭开始以来，这里已是人去楼空。

此前夜里发生在萨那城外山区的空袭似乎击中了一个导弹仓库，引起的大火持续了数小时，萨那民众又经历了一个不眠之夜。

“我把妻子和孩子从萨那转移到了村里，袭击让我们感到恐惧，”30多岁的工程师Mohammad Abdu说。“我们无法睡觉，因为轰炸太密集了。”

沙特在该地区逊尼派穆斯林盟国的支持下，上周四对也门什叶派穆斯林胡塞武装发动了空袭。胡塞武装去年9月控制了萨那，并向也门南部地区发动军事攻势，也门总统哈迪被迫逃出也门。

最初，沙特为首的联盟只在夜间进行空袭。但当地居民称，周一的空袭持续到白天。这或许表明联盟各国日益相信胡塞武装已无法攻击进行空袭的战机。

日渐增多的空袭对萨那这个拥有200多万人口的城市造成很大的冲击。这里的学校已经关闭，上班族在办公室呆一会就赶回家中。

“他们都呆在家里，尤其是那些有孩子的人。大家有重要的事时才出门，”一位当地居民说。“每天都有数以百计的人前往乡下躲避，”他说。

**平民伤亡**

胡塞武装的官员没有提供萨那伤亡情况的详情。当地一个人权组织称，袭击开始的第一天，就有29名平民死于机场附近的一次空袭。

对于萨那的民众而言，他们已经饱受了多年的动荡之苦。

2011年的“阿拉伯之春”在萨那引发了数月之久的抗议活动，统治也门30余年的前总统萨利赫被迫下台。六个月前，胡塞武装趁萨利赫倒台后的混乱局面掌权。

即使有些人反对胡塞武装，但这些人宁愿生活在他们的统治下，也不愿忍受持续的空袭。

“尽管我恨胡塞武装，也恨前总统，但他们终归是也门人，”政治活动人士Fatima Aghbari说。“这是我为何反对空袭的原因。沙特对也门及其民众不怀好意。”

“我们听到的全是沙特的袭击声……但胡塞武装的基地仍在，萨利赫也还在，这让我们只能说沙特的目的不只是袭击胡塞组装，而且还要摧毁也门军队。”

沙特外交大臣费萨尔周二表示，军事行动将继续进行，直至也门恢复“安全、稳定和团结”。（完）