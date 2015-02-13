联合国称也门正在崩溃 内战一触即发

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透联合国2月12日（记者 Michelle Nichols） - 联合国周四警告称，也门正在“我们眼前崩溃”，处于内战边缘，该国境内的基地组织武装力量也正在壮大。
也门什叶派胡塞武装去年9月攻占首都萨那并开始向全国扩大其势力后，基地组织及其他逊尼派穆斯林武装加大了攻击力度。
联合国秘书长潘基文及其也门特使Jamal Benomar周四在安理会就也门局势召开简会。
“也门正在我们眼前崩溃，我们不能坐视不管，”潘基文称。“我们必须尽一切可能，避免也门陷入内战，重新回到政治进程的轨道上。”
Benomar称，相关的政治协商谈判取得“良好进展”，但仍不稳定。
“也门正处在十字口，一边是陷入内战、分崩离析，一边是找到重回过渡轨道的办法，”Benomar在萨那通过视频连线称。
“（也门）当前的混乱局势，正在为阿拉伯半岛的基地组织势力重新抬头创造条件，”他说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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