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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 11:38 BJT

联合国称也门正在崩溃，内战一触即发

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国2月12日 - 联合国周四警告称，也门正在“我们眼前崩溃”，处于内战边缘，该国境内的基地组织武装力量也正在壮大。

也门什叶派胡塞武装去年9月攻占首都萨那并开始向全国扩大其势力后，基地组织及其他逊尼派穆斯林武装加大了攻击力度。

联合国秘书长潘基文及其也门特使Jamal Benomar周四在安理会就也门局势召开简会。

“也门正在我们眼前崩溃，我们不能坐视不管，”潘基文称。“我们必须尽一切可能，避免也门陷入内战，重新回到政治进程的轨道上。”

Benomar称，相关的政治协商谈判取得“良好进展”，但仍不稳定。

“也门正处在十字口，一边是陷入内战、分崩离析，一边是找到重回过渡轨道的办法，”Benomar在萨那通过视频连线称。

“(也门)当前的混乱局势，正在为阿拉伯半岛的基地组织势力重新抬头创造条件，”他说。(完)
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