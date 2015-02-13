联合国称也门正在崩溃，内战一触即发

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国2月12日 - 联合国周四警告称，也门正在“我们眼前崩溃”，处于内战边缘，该国境内的基地组织武装力量也正在壮大。
也门什叶派胡塞武装去年9月攻占首都萨那并开始向全国扩大其势力后，基地组织及其他逊尼派穆斯林武装加大了攻击力度。
联合国秘书长潘基文及其也门特使Jamal Benomar周四在安理会就也门局势召开简会。
“也门正在我们眼前崩溃，我们不能坐视不管，”潘基文称。“我们必须尽一切可能，避免也门陷入内战，重新回到政治进程的轨道上。”
Benomar称，相关的政治协商谈判取得“良好进展”，但仍不稳定。
“也门正处在十字口，一边是陷入内战、分崩离析，一边是找到重回过渡轨道的办法，”Benomar在萨那通过视频连线称。
“(也门)当前的混乱局势，正在为阿拉伯半岛的基地组织势力重新抬头创造条件，”他说。(完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率