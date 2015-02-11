美国关闭驻也门大使馆

路透萨那2月10日（记者 Mohammed Ghobari） - 美国驻也门大使馆工作人员及美国官员周二称，美国正在关闭驻也门的大使馆。

华盛顿的美国官员证实，该国将关闭驻也门大使馆，原因是也门的安全局势变化莫测。

美国国务院发言人帕萨基（Jen Psaki）拒绝发表评论，但她指出已在逐步减少驻也门大使馆的工作人员，确保这些人员的人身安全为首要任务。

“我们采取措施以确保尽一切可能来保护（他们的安全），”她在例行记者会上称。

胡塞武装组织上月占领也门总统官邸，导致也门总统哈迪及其政府辞职。

一位美国官员称，大约100人的海军陆战队小分队正在协助保护驻也门大使馆。另一位官员称，美国海军两栖攻击舰USS Iwo Jima位于也门附近的红海水域，可在国务院要求的情况下协助撤离驻也门大使馆的工作人员。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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