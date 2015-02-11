美国关闭驻也门大使馆

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
(本文由路透中文网编译提供)
路透萨那2月10日 - 美国驻也门大使馆工作人员及美国官员周二称，美国正在关闭驻也门的大使馆。
华盛顿的美国官员证实，该国将关闭驻也门大使馆，原因是也门的安全局势变化莫测。
美国国务院发言人帕萨基(Jen Psaki)拒绝发表评论，但她指出已在逐步减少驻也门大使馆的工作人员，确保这些人员的人身安全为首要任务。
“我们采取措施以确保尽一切可能来保护(他们的安全)，”她在例行记者会上称。
胡塞武装组织上月占领也门总统官邸，导致也门总统哈迪及其政府辞职。
一位美国官员称，大约100人的海军陆战队小分队正在协助保护驻也门大使馆。另一位官员称，美国海军两栖攻击舰USS Iwo Jima位于也门附近的红海水域，可在国务院要求的情况下协助撤离驻也门大使馆的工作人员。(完)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)