美国海军向也门附近海域派遣更多战舰

路透华盛顿4月20日 - 官员们周一称，美国海军向也门附近海域派出一艘航空母舰与一艘导弹巡洋舰，此举增强了美国的海上安全存在。目前对也门冲突将加剧的担忧升级。

美国海军周日将部署在海湾地区的“西奥多·罗斯福”号航空母舰与“诺曼底”号导弹巡洋舰派往阿拉伯海。有报导称，美国这些舰艇是在执行拦截伊朗向也门运送武器的任务，美国国防部发言人沃伦对此予以否认。

这两艘军舰将与美国在也门附近海域的另外七艘战舰汇合。

美国海军称，增强在该地区的军事存在是由于该地区的不稳定局势。美国海军在一份声明中称，此举旨在“确保该地区的重要航道畅通安全”。

此前美国官员们密切监测到七艘据信是开往也门、载有不明货物的伊朗船只。

美国白宫发言人厄尼斯特称担忧伊朗向胡塞武装运送武器。

“我们已看到伊朗在向也门胡塞武装提供武器与其他支持的证据，”厄尼斯特说道。

“这种支持只会令已经饱受冲突蹂躏的也门的暴力冲突加剧。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。