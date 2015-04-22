奥巴马称美国曾警告伊朗 勿向也门输送武器

路透华盛顿4月21日 （记者 Roberta Rampton/David Alexander） - 美国总统奥巴马周二称，美国政府早前已向伊朗发出了“非常直接的讯息”，警告其不要向也门运送可能被用以威胁该地区航运安全的武器。

美国国防部周二称，美国决定向也门附近海域派遣更多战舰，其中一个因素是阿拉伯海存在一支庞大的伊朗船队。

周二接受微软全国广播公司（MSNBC）电视采访时，奥巴马称美国已就此事向伊朗传达过“非常直接的讯息”。

“现在他们的船队是在国际水域。我们在海湾地区保留一些战舰是有原因的，这是为了确保我们能够维护航行自由，”奥巴马说道。

“我们向他们（伊朗）已经表达过的是，‘如果武器被运送至也门境内，可能威胁到航运，那将是个问题，’”他说道。“而且我们正向他们传达的并非是模糊讯息。我们就此向他们传递的是非常直接的讯息。”

美国国防部发言人沃伦称，他认为在该地区巡逻的美国海军战舰并未与伊朗船队进行直接接触。

沃伦称，美国并不知道伊朗船队运送的货物为何，并拒绝说明若这些船只尝试进入也门领海，美国战舰是否会进行阻拦并登上伊朗船只。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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