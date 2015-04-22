奥巴马称美国曾警告伊朗 勿向也门输送武器

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿4月21日 （记者 Roberta Rampton/David Alexander） - 美国总统奥巴马周二称，美国政府早前已向伊朗发出了“非常直接的讯息”，警告其不要向也门运送可能被用以威胁该地区航运安全的武器。
美国国防部周二称，美国决定向也门附近海域派遣更多战舰，其中一个因素是阿拉伯海存在一支庞大的伊朗船队。
周二接受微软全国广播公司（MSNBC）电视采访时，奥巴马称美国已就此事向伊朗传达过“非常直接的讯息”。
“现在他们的船队是在国际水域。我们在海湾地区保留一些战舰是有原因的，这是为了确保我们能够维护航行自由，”奥巴马说道。
“我们向他们（伊朗）已经表达过的是，‘如果武器被运送至也门境内，可能威胁到航运，那将是个问题，’”他说道。“而且我们正向他们传达的并非是模糊讯息。我们就此向他们传递的是非常直接的讯息。”
美国国防部发言人沃伦称，他认为在该地区巡逻的美国海军战舰并未与伊朗船队进行直接接触。
沃伦称，美国并不知道伊朗船队运送的货物为何，并拒绝说明若这些船只尝试进入也门领海，美国战舰是否会进行阻拦并登上伊朗船只。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。