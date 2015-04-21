美国海军向也门附近海域派遣更多军舰

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿4月20日 - 官员们周一称，美国海军向也门附近海域派出一艘航空母舰与一艘导弹巡洋舰，此举增强了美国的海上安全存在。目前对也门冲突将加剧的担忧升级。
美国海军周日将部署在海湾地区的“西奥多·罗斯福”号航空母舰与“诺曼底”号导弹巡洋舰派往阿拉伯海。有报导称，美国这些舰艇是在执行拦截伊朗向也门运送武器的任务，美国国防部发言人沃伦对此予以否认。
这两艘军舰将与美国在也门附近海域的另外七艘战舰汇合。
美国海军称，增强在该地区的军事存在是由于该地区的不稳定局势。美国海军在一份声明中称，此举旨在“确保该地区的重要航道畅通安全”。
此前美国官员们密切监测到七艘据信是开往也门、载有不明货物的伊朗船只。
美国白宫发言人厄尼斯特称担忧伊朗向胡塞武装运送武器。
“我们已看到伊朗在向也门胡塞武装提供武器与其他支持的证据，”厄尼斯特说道。
“这种支持只会令已经饱受冲突蹂躏的也门的暴力冲突加剧。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22
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