焦点：强势日圆侵蚀日本出口商获利 威胁脆弱的经济

2011年8月2日，图为在东京拍摄的美元和日元纸币。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透东京7月12日 - 日本首相安倍晋三在周末参议院选举中可谓取得压倒性胜利，但日圆升值问题恐冲散这场胜利带来的喜悦，因日本出口商和拥有大规模海外业务的公司盈利受到强势日圆的侵蚀，进而阻碍安倍推出的经济刺激政策。

政策制定者和分析师警告称，如果日圆持续明显升值，打压出口商在国内的资本支出，脆弱的经济将遭受沉重的打击。

日圆被视为市场出现波动时的避风港，英国退欧导致日圆兑美元和欧元分别上涨至103和114日圆附近，而日本大型车企本财年预算是基于105和120日圆的水准。

日圆兑美元上月末触及两年半高点99日圆，较2015年8月触及的历史低点约125日圆升值逾20%。最近几天日圆出现下跌，因安倍执政联盟在参议院选举中的胜利，提振了政府增加支出和扩大货币刺激的希望。

在日本企业即将公布季度业绩之际，对营收和获利减少的预期接踵而至。

SMBC日兴证券预计，若美元均价在100日圆，则明年3月31日截止的本财年日本整体企业获利将缩水26.1%。

据高盛和摩根大通分析师的预测，日本汽车厂商的全年营业利润将因日圆升值而损失约17-18%。

汽车芯片厂商瑞萨电子(6723.T)称日圆兑美元每上涨1日圆，将造成其营业利润下降11亿日圆(1,070万美元)，并抱怨在越南等新兴国家的生产投资成本上升。

“为了应对汇率波动的影响，我们想要进一步改变海外业务运作的成本结构，”比如在更多海外付款中使用美元，以规避日圆升值造成的成本增加，瑞萨电子社长兼CEO吴文精在6月30日对路透表示。

许多公司的计划中都尚未纳入对日圆走高的考量。日本央行7月1日发布的季度短观调查显示，大型制造企业预期本财年美元兑日圆平均汇率为111.41日圆，这表明他们尚未将日圆升值挤压利润的情况计入考量。

“日圆升值令企业信心和企业营收恶化，尤其是出口商，”日本央行大阪分行经理宫野谷笃7月7日在记者会上说道。

“许多企业将美元兑日圆汇率估设在110日圆左右，因此近期日圆升值或将加重企业营收下行的风险，”宫野谷笃说道。

零售商也未能幸免。在截至5月的三个月，日本最大零售集团Seven & i Holdings (3382.T)季度营收较上年同期下降3.2%，日圆走强令该集团营收减少150亿日圆。

该公司约30%的收入来自海外市场，这意味着当日本以外获利汇兑成日圆时，获利将会减少。Seven & i在日本及全球其他一些地区经营7-Eleven便利连锁店。

**一些企业受益**

可以肯定的是，并不是日本所有企业将因日圆强势而受损，日圆走强损及出口商的获利，但削减了零售商的进口成本，并提高了家庭的购买力。

那些服务日本客户的企业受日圆走强的影响，没有那些服务出口市场的企业那么大，实际上它们甚至可以因进口成本下滑而受益。

日圆兑美元仍远低于2011年创下的纪录高位75日圆。

瑞穗总合研究所高级分析师Hidenobu Tokuda指出，受非制造业者的软件投资带动，资本支出维持在相对较佳水准。

“当前日圆兑美元在100日圆左右，总体上不会对日本企业构成决定性冲击，也不会导致日本经济滑坡，”Tokuda称。

日本决策者一直都在口头威胁要入市干预日圆涨势，试图以此遏制推高日圆的投机行为。但这种口头警告的威力正在日渐削弱，因为市场普遍认为日本当局不会这样做，原因就是美国方面明确反对日本干预汇市。

“如果日圆兑美元升到90甚至是80的水平，那么日本政府和日本央行的处境将极其艰难。”前日本央行政策委员会审议委员白井早由里表示。

2011年当日圆汇率创下纪录高位时，日本政府曾经向日本企业提供补贴，鼓励他们将生产基地留在日本国内，而不是转移业务至海外。

回到当下，如果日圆进一步上涨，日本政府可能推出类似的举措。许多日本公司正在采取行动自救，而没有向政府提出明确的救助要求。

“坦白的说，把生产业务从国内转到国外，这不是什么好策略。当日圆兑美元升到80水准时，我们曾经做过所有那些事。”日本电子元件生产商TDK (6762.T)的社长石黑成直表示，“我们真正要做的事，应该是提升利润率，在这方面我们要低于其他竞争对手。在某种程度上，我们需要做出改变，以改善我们的盈利结构”，比如削减支出和以较低成本开发更具吸引力的产品等。（完）