日本财相对英国退欧公投可能引发日圆上涨发出警告

路透东京6月14日 - 日本财务大臣麻生太郎对日圆再度上涨发出新的警告，称如果外汇市场投机性走势持续不断，他将作出“坚定的回应”。

麻生太郎还说，鉴于英国下周举行的退欧公投可能扰乱全球金融市场，他将予以密切关注。

日圆兑美元周一徘徊于六周高点105.735日圆附近，因担心英国可能会在6月23日的公投中选择退出欧盟。

日本官员担心，如果“英国退欧”，被视为避险货币的日圆在避险情绪升温时则可能会飙升。

当被问到如何看待日圆走强时，麻生表示不希望看到汇率大幅波动，汇率稳定极为重要。

他拒绝对汇率水平置评，但补充称近期汇市波动有时候迅速且具有投机性。

“我们必须带着紧迫感持续密切关注汇市，以防投机性走势持续下去，”麻生在内阁会议结束后向记者称。

“如有必要，我们将根据G7和G20协议(对市场走势)做出坚决回应，”他并称。

G7领导人上月重申他们反对货币竞争性贬值的立场，同时对汇市的过度波动和无序走势发出警告。

然而，美国财长杰克卢本月稍早对日本的日圆升值担忧不以为意，称近期市场走势“有序”。

“关于哪种情况才算汇率过度无序波动，存在各种各样的看法，我不会就此做具体评论，”麻生表示。(完)