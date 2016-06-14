日本财相对英国退欧公投可能引发日圆上涨发出警告

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透东京6月14日 - 日本财务大臣麻生太郎对日圆再度上涨发出新的警告，称如果外汇市场投机性走势持续不断，他将作出“坚定的回应”。
麻生太郎还说，鉴于英国下周举行的退欧公投可能扰乱全球金融市场，他将予以密切关注。
日圆兑美元周一徘徊于六周高点105.735日圆附近，因担心英国可能会在6月23日的公投中选择退出欧盟。
日本官员担心，如果“英国退欧”，被视为避险货币的日圆在避险情绪升温时则可能会飙升。
当被问到如何看待日圆走强时，麻生表示不希望看到汇率大幅波动，汇率稳定极为重要。
他拒绝对汇率水平置评，但补充称近期汇市波动有时候迅速且具有投机性。
“我们必须带着紧迫感持续密切关注汇市，以防投机性走势持续下去，”麻生在内阁会议结束后向记者称。
“如有必要，我们将根据G7和G20协议(对市场走势)做出坚决回应，”他并称。
G7领导人上月重申他们反对货币竞争性贬值的立场，同时对汇市的过度波动和无序走势发出警告。
然而，美国财长杰克卢本月稍早对日本的日圆升值担忧不以为意，称近期市场走势“有序”。
“关于哪种情况才算汇率过度无序波动，存在各种各样的看法，我不会就此做具体评论，”麻生表示。(完)
(编译 汪红英/王兴亚；审校 张荻/徐文焰)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。