专访：若英国退欧公投致日圆大涨 政府应出手--日自民党政调会长

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透东京6月15日 - 日本执政党自民党政调会长稻田朋美周三表示，如果下周的英国脱欧公投结果导致汇市出现过度和无序的震荡，日本政府应该采取行动。
日圆在避险情绪高涨时被视为避险货币，如果英国脱欧，日圆可能飙升。稻田朋美对这种担忧做出回应。
稻田朋美在采访中对路透表示，不愿看到日圆过度波动，她希望日本政府在日圆出现急剧无序波动时采取行动。
日本央行将于本周召开政策会议，日圆再度大涨会让央行决策者感到棘手。尽管通胀有走软迹象，但许多决策者似乎仍倾向于暂不扩大刺激政策。
在被问及是否需要采取更多刺激措施时，稻田朋美表示，这应由央行来决定，并称央行的举措正在产生稳定的效果。
稻田朋美是首相安倍晋三的亲密盟友。她说，政府的工作是在社会保障和就业等领域实施结构性改革，不能过度依赖货币政策。(完)
(编译 张涛；审校 高琦)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。