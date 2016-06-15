专访：若英国退欧公投致日圆大涨 政府应出手--日自民党政调会长

路透东京6月15日 - 日本执政党自民党政调会长稻田朋美周三表示，如果下周的英国脱欧公投结果导致汇市出现过度和无序的震荡，日本政府应该采取行动。

日圆在避险情绪高涨时被视为避险货币，如果英国脱欧，日圆可能飙升。稻田朋美对这种担忧做出回应。

稻田朋美在采访中对路透表示，不愿看到日圆过度波动，她希望日本政府在日圆出现急剧无序波动时采取行动。

日本央行将于本周召开政策会议，日圆再度大涨会让央行决策者感到棘手。尽管通胀有走软迹象，但许多决策者似乎仍倾向于暂不扩大刺激政策。

在被问及是否需要采取更多刺激措施时，稻田朋美表示，这应由央行来决定，并称央行的举措正在产生稳定的效果。

稻田朋美是首相安倍晋三的亲密盟友。她说，政府的工作是在社会保障和就业等领域实施结构性改革，不能过度依赖货币政策。(完)