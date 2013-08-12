“安倍经济学”若光泽减退 空仓回补或推动日圆意外上行

2011年8月2日在东京拍到的日元现钞。 REUTERS/Yuriko Nakao

* 若安倍在加税上动摇不定，对“安倍经济学”的信心可能减弱

* 做空日圆仓位处在历史高位水平

* 日圆兑美元可能升至90日圆--分析师

* 美联储若结束QE可能利好日圆，而非美元

路透东京8月12日 - 虽然日圆持续不断受到来自日本央行大规模刺激措施的压力，但秉持反向操作策略的人士认为，随着“安倍经济学”开始丧失光环，日圆很有可能将会升值。

他们表示，只要日本首相安倍晋三显示出任何放弃消费税上调计划的意向，投资者就可能开始对其兑现其他承诺的能力丧失信心。上调消费税被视为是遏制日本庞大债务规模的重要一步。

“日本经济政策存在可信度下滑的风险。”东京海上资产管理公司的Kenichi Hirayama说。

周一，有两位安倍内阁的经济顾问都表态称，日本经济或许还没有强劲到能够承受消费税上调的影响。安倍晋三本人则规避谈论该问题，没有说明他是否将按照计划在2014年4月开始上调消费税。

本田悦朗称，日本的经济增长仍非常疲弱，不宜上调消费税。

内阁特别经济顾问滨田宏一也表示，日本政府没有必要急于调高消费税，而且可以考虑将调高计划时间表延后一年。

分析师表示，市场如果对一个国家的经济政策失去信心，那么通常会损及该国货币走势。但涉及到日圆，结果却可能截然相反。今年迄今，投资者一直都在大肆卖出日圆，因为他们寄望于安倍能履行政策，包括其要结束通缩的承诺。

事实上，根据商品期货交易委员会(CFTC)的数据，投机者仍然持有非常大规模的日圆空仓。8月6日止当周，日圆投机性净空头仓位还有80,000多口，规模约为104亿美元。

“短期内日圆可能下跌一点。不过日圆利差交易已经累积太多，这些仓位如果出脱那么会带来相当大的影响，”东海东京证券首席经济分析师齐藤满表示。

齐藤满说，日圆兑美元可能从周一的96.50左右回升至约90。日圆兑美元5月触及四年半低位103.74，自去年年底下跌了约20%。

这种看法并不是主流观点，因大多数分析师仍预计在日本央行实行宽松政策的情况下，日圆将进一步贬值。本月稍早进行的路透调查显示，分析师平均预期日圆兑美元六个月后将跌至105。

很多分析师还预计安倍晋三将坚持实施上调消费税计划。

不过即便如此，仍有其他利好日圆的因素。

一些分析师指出，有一个因素通常受到忽视，即外界认为安倍所领导的自民党有意愿重启更多核电厂。自2011年发生福岛核泄漏事件后，许多核电厂被关闭。

化石燃料进口激增是日本贸易收支转为逆差的主要原因，而重启更多核电厂应会减少电力企业的日圆卖盘。

日圆多头指出，还有一个需要考虑的因素是，美元兑日圆走势记录显示美联储刺激举措的终结倾向于利好日圆，而非美元。

每次美联储结束一轮量化宽松，美元兑日圆都走低，第一次是在2010年6月，第二次是在2011年6月。市场广泛预期美联储最早将于9月开始缩减第三轮量化宽松。

这种有违直觉的走势背后的原因之一是，市场已提前消化了刺激举措的结束。

分析师还表示，美联储撤出刺激举措会扰动全球金融市场，进而引发日圆避险买盘。(完)

(编译 隋芬/高琦/杜明霞/石冠兰 审校 田建华/艾茂林)

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