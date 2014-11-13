日圆会贬到哪里 黑田的金融“偷袭珍珠港”事件--今周刊「老谢开讲」

中国十九大召开前经济持稳且极具建设性 股市向好--富达
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自11月13日出版的当期「老谢开讲」专栏)
日银总裁黑田东彦在十月三十一日发动奇袭，宣布日本银行购债金额从六十兆至七十兆日圆的目标，提高到八十兆日圆，同时，将日本退休基金购买股票的额度拉升一倍。
这项意外宣布的扩大宽松政策，完全在市场预期之外，黑田此举被誉为金融市场的「突袭珍珠港」行动，在美国即将终结量化宽松货币政策(ＱＥ)际，日圆逆势扩大货币宽松政策，果然收到意想不到的效果，当天日圆扩大贬值，日经指数意外大涨，让全球股汇市再掀巨大波澜。
今年八、九月间，美国ＱＥ近尾声，日圆在一○○左右盘旋了半年，八月又从一○一．五一急贬到十月一日的一一○．○七，十月十五日又拉升到一○五．二二，本来市场以为日圆这一波的贬值已告一段落，一一○日圆应是波段贬值下限，没想到黑田这个大动作，日圆在三十一日大贬三．一一日圆，写下一一二．四六兑一美元的波段新低点。
**日圆贬幅惊人，台湾掀起抢买风潮**
三十一日这一天，日经指数大涨七五五．五六点，盘中最高涨到一六五三三．九一点，再度写下波段新高点，十一月四日日经指数续创一七一二七．六六点的金融海啸后新高点，日圆也进一步急贬到一一五．四九，黑田这个突如其来的意外大动作，让日圆往贬值的方向推进，日股也向金融海啸前的一八三○○点的目标迈进。
原来受到安倍提高消费税，各项经济数据都惨不忍睹的日本经济，又出现新的余波荡漾。日圆这一贬，幅度太惊人，最近连台湾都掀起一股抢买日圆的风潮，而且，不管走到哪里，最多人问起的一个共同话题是：日圆会贬到哪里？
其实汇率最不好猜，但是，此时抢进日本资产（如房地产、买日圆）不一定是正确的决策。从短线来看，日圆短线贬值幅度真不小，很多人预测一二五是满足点，所以日圆贬到一一五左右，很多人会抢进日圆，但若从长线来看，日圆的贬值之势也许才刚开始。
从长线来看日圆，日本在第二次世界大战战败，麦克阿瑟接管日本期间，日圆兑美元是三六○比一，其后日圆缓慢升值，到一九八五年广场协议，日圆的起升位置是二六三．五兑一美元。日圆最强劲的主升段是八五年到九五年那一段，从二六三．五弹升到七十九．九五兑一美元，这是日圆的主升段。
九七年亚洲金融风暴，亚洲货币出现一段急贬，日圆也无法幸免，九八年日圆一度贬值到一四七．五兑一美元，此后日圆徘徊在一○○至一五○日圆之间进行盘整。到了○八年金融海啸之后，日圆成了利差交易热门标的，当时最流行的是渡边太太，借低息的日圆买高息的澳币、纽币，利差交易让日圆不贬反升，纵然日本经济基本面每况愈下，但是日圆仍然往升值之路走，其实这已是日圆升值的强弩之末，也是日圆升值的末升段。
最后的转捩点是二○一一年三月十一日发生日本大地震引发的海啸、核灾，所有的并发症全都一起袭来，那时大家都以为日本发生那么重大灾难，日圆铁定大贬值，于是大举放空日圆；没想到日本这个史上罕见的大灾难，却意外引发日本寄存在海外的资金班师回朝救灾的效应。日本的海外汇款居然造成日圆一波强势，日本的地震、海啸、核灾竟把日圆推升到七十五．五三，这也是日圆升值最后的天价。
**黑田祭出大动作，日圆再现大贬走势**
随后一三年的日圆是巩固与整顿的一年，日圆贬到一○三．七二之后，又升值到九十三．七八，此后日圆形成收敛三角形整理，一直到年底前才又出现一波新的贬值态势。在一三年最后一个交易日，日圆又创下一○五．三二的新低价，此后日圆又进入长达八个月的盘整，但日圆从此未再升破一○○日圆的关卡，最高来到一○一．一。一直到一四年九月四日，日圆才又出现新低价，此后一口气贬到一一○．○七，大家以为日圆经过三个波段贬值应该暂告一段落，没想到这回黑田祭出市场意料之外的大动作，日圆再现大贬走势。
日圆盘旋半年之后，再从九十八．四一贬到一○五．四三，这一波日圆小贬，与一二年上半年那一段是对称的，只小幅贬值七．一四％，其后日圆又盘整九个月，再现巨幅贬值走势，如果从一四年七月二十一日的一○一．一七起算，日圆贬到一一五．四九，又贬了一四．一五％，假如从一一年海啸后的七十五．五三起算，日圆近三年来总计贬值五二．九％，这个幅度不可说不大，所以，很多人会在此处大抢日圆不难理解。因为从八五年的广场协议之后，除了九八年亚洲金融风暴那一段日圆从七十九．九五狂贬到一四七．五兑一美元，这次是日圆最大贬值的一段，但日圆贬值到满足点了吗？恐怕未必。
如果从二战之后，日圆从三六○兑一美元来算，升值的期间从一九四五年到二○一一年，日圆升值了六十六年，这是上世纪以来，最长的货币升值历史，日圆也经历了那么大的升值幅度，让一度号称「日本第一」的经济大国垮了下去。
广场协议之后，日圆强势升值曾引来巨大热钱效应，日本房地产暴涨，日经指数在一九九○年一度大涨到三八九五七点，日本银行信用扩张，日本人买遍全世界名画及像美国洛克斐勒大楼、哥伦比亚影业公司等重要资产。
但泡沫吹得太大，泡沫吹破，日本经济也陷入漫长的失落二十几年调整。其实，日本的经济泡沫在一九九○年已经吹破了，但日圆却一直升值到九五年。
九七年的亚洲金融风暴，日本经济又受到侵袭，当时很多日本银行破产倒闭，东京三菱、ＵＦＪ、三井住友、瑞穗控股等纷纷合并重组，日本经济已千疮百孔，但日圆却成了利差交易热门标的，结果在经济颓势中，日圆居然节节走高，最后日圆的分水岭居然是核灾、海啸。
日本三一一大地震，这是日本史上罕见的大灾难，原本经济体质已弱的日本再遭重击，理论上，日圆可能一泻千里，但因有海外汇款班师回朝，日圆不贬反升，但这只是资金回流的短期效应。随着福岛核灾，日本核电厂停止运作，必须采购更多能源，造成日本贸易出现更大失衡，终于为日圆贬值找到了出口。
加上日本经过多回合振兴经济方案，仍然无法力挽颓势，于是安倍二次当首相，终于找来亚洲开发银行的黑田东彦出任日银总裁，希望以更大的宽松政策，扭转日本长期以来陷在通缩的局势，于是不断奇袭日圆贬值走势。
到目前为止，日圆贬值只收到一半的效益。贬值与升值，其实是双刃剑，日圆贬值对日本外销出口产业有利，像是丰田汽车这个会计年度获利会超过两兆日圆，股价也写下新高纪录；但是日圆贬值造成进口成本上扬，民众荷包缩小，也让原本荷包缩水积弱不振的日本民众更是雪上加霜。
但最关键的仍在日本企业本身的创新，像日圆贬值幅度已不小，对索尼的助力却有限。索尼在这个会计年度，原预计手机出货要到八八○○万支，却一路下修到四三○○万支，今年索尼的亏损会超过二三○○亿日圆以上，显然在苹果主导高阶手机，中国手机狂扫低阶手机市场，索尼推出高解析度、防水手机，仍无法在市场分一杯羹。索尼代表日本在ＩＴ产业竞争力的指标，但日圆贬了那么多，索尼却依然欲振乏力。
所以，从短线来看，日圆从七十五．五三急贬到一一五．四九，理论上，日圆贬值已慢慢接近满足点；但是长线来看，日圆升值了六十六年，如今才贬了三年，未来日圆贬值的路可能很漫长。
日圆不会贬回二战的三六○兑一美元，也不可能回到一九八五年的二六三．五兑一美元，但日圆回探九八年亚洲金融风暴的一四七．五兑一美元，这个可能性是存在的。也就是说，日圆贬值从短线来看，贬值幅度不小，但从长线来看，也许才刚开始，因为接下来，日本贸易逆差再扩大，日圆会更贬！
**日圆贬值，牵动亚洲货币竞贬风潮**
除了本身经济基本面的调整外，日圆也涉及国际战略，这次在北京举办的ＡＰＥＣ(亚太经合会)大会上，中国与韩国签订ＦＴＡ(自由贸易协定)，在战略上，中国拉拢韩国动作很明确，日本将更进一步成为美国牵制中国崛起的伙伴；作为世界第三大经济体，美国不愿见日本经济积弱不振，因此，日圆逐渐贬值，让日本有足够调整力，找回昔日失去的竞争力，这恐怕也是大势所趋。
日圆的巨大贬值冲击到韩国经济，今年三星手机又面临苹果与中国品牌手机厂夹击，进退失据，也让韩元不得不走上贬值的路，今年韩元从九九九．三一也贬到一○九五．八八兑一美元。日圆贬值将进一步触动亚洲货币的贬值，新台币这三个月从二十九．八○五急贬到三十．七一元，贬了近三％，星币从一．二三元贬到一．二九七，马币从三．一三六贬到三．三四八，都可看出日圆贬值牵动亚洲货币竞贬的一轮风潮。
下一个还必须留意的是，在美国结束ＱＥ的关键时刻，日本加大印钞票力道，下一个会继续宽松的货币一定是欧元，欧洲央行总裁德拉吉什么时候会有大动作，可能触动欧元另一波贬值走势。
今年以来，欧元从一．三九九贬到一．二三六，英镑也从一．七一八贬到一．五七九，欧元区的货币恐怕跌势未尽。若是欧洲央行祭出更大宽松动作，欧元肯定会跌破一．二○四的低点，继续往贬值的方向走去。
那么日圆、欧元、英镑皆贬，美元可能成了最抢手货币。这一波美元从七十八．九○六直冲到八十八．一九，下一个目标将挑战金融海啸后的八十九．六二。美元继续超强演出，进一步让所有美元计价的原物料也跟着下滑，像纽约油、北海油频创新低，跌幅逾三成，软商品的黄豆、小麦、玉米跌幅在五成到六成，铁矿石是腰斩，煤价大跌近七成，美元超强，让通膨的因素暂时消除。
另外，美国开始收银根，日本及欧洲央行却开始大印钞票，这又让原本要回档的股市继续奔驰，美股继续创历史新高，亚洲的印度也创历史新高，日本可能重返○八年金融海啸前的位置，而中国股市在沪港通助力下也写下波段新高。这一波黑田奇袭，威力真不小。(完)
注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。
2.以上评论不代表路透立场。
(整理 董永年; 审校 张喜良)
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