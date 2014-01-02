日圆重贬的真相--今周刊「谷月涵看台湾」

《明报》：习近平担全球化大旗 中国方案需制度创新
就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自1月2日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)二○一三年亚洲地区表现最好的市场是日本股市，这是幸运之神开始眷顾日本，或者只是单一年度的随机巧合而已？其实，日本展望看来挑战不少，过去的问题不仅更加恶化，还一直有新问题冒出来。
像是债台高筑的老症状并未改善。日本是全球债务最多的国家之一，不论是以政府负债或全国总负债（包含企业、家计单位和金融机构）来看，都是如此。就某种程度而言，日本债务比西班牙、义大利和爱尔兰都还严重。几近于零的利率，让日本无须经历太多痛苦就能度过难关。过去二十五年来，日本花了政府预算的二成来偿债，这个比率至今没什么改变；但政府债务的利率，则从约七％降至○．一％。因此，一旦利率上升，就算一％好了，麻烦就大了。预算用来偿债的比率，很可能暴增到百分之百。
人口老化表示国内储蓄人口较少，税收基础缩减，购买接近零利率公债的国内投资人也同步减少，此外，还会提高政府借款需求。国内储蓄规模缩小、政府开始向海外销售公债、为了刺激消费而点燃通膨的政策奏效，只要上述任何一种状况出现，政府支付的利息肯定就要上升。高龄化的后遗症正在日本浮现，储蓄减少并不是唯一的问题，社会和健康照护支出也快速增加；过去十年，日本社会安全支出已由预算的二○％上升至三一％。为了要弥补短缺的税收，未来两年，政府将提高消费税，由五％升至一○％。纸尿布指数是另一个警讯，《纽约时报》指出，一二年日本成人纸尿布的销量，超过婴儿纸尿布的销量。
事实上，过去日本只有一次债务违约，是在一九四二年二次大战期间；而自一八○○年以来，德国经历了八次债务违约或重整。然而，当前日本所面临的金融威胁前所未见，新的压力还接踵而至。
地缘政治的变化也将带来财务成本。过去几任首相都朝「正常国家」的目标移动，安倍的动作更加明显。而一个正常国家，就应该要有自我防卫的能力，与中国的紧张关系，导致多数民众更愿意接受扩张军队的主张。战后，异常低的军事预算，让日本搭了经济的顺风车，但这段时光或许已经结束了。
过去十二个月来，日圆贬值二四％，其本质或许是疲弱的经济体质，而非高明的政策手段。光靠政府那只手，是无法让货币贬到这个地步，日圆一定有根本的问题，才会弱势至此。
如果以目前的速度继续贬下去，或许日本将成为下一波全球危机的震央；或者，日本只是亚洲其他货币贬值的压力来源；又或者，日本正在打造一个奇蹟。只是，押宝奇蹟会发生，从来就不是我的投资策略。(完)
注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。
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(整理 董永年; 审校 曾祥进)
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就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报道。报道建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。