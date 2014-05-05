日圆兑美元升至两周高位 因中国数据疲软

* 4月就业报告中的小瑕疵早盘重压美元

* 强于预期的服务业数据限制美元跌幅

* 瑞典克朗走低，因数据显示该国工业生产下降

* 英国和日本金融市场因假休市，市场成交清淡

路透纽约5月5日 - 日圆兑美元周一升至两周高位，因数据显示，中国制造业活动连续第四个月萎缩，引发对日圆的避险需求。

美元兑其他主要货币小跌，因指标美国公债收益率徘徊在三个月低位附近，挫伤了美国投资和美元的吸引力。

“公债收益率徘徊在低位是美元近期走疲的主要诱因。在收益率攀升前，美元不会大幅走强，”CommonwealthForeign Exchange的首席市场策略师Omer Esiner表示。

分析师将美国公债收益率走低归因于交易商出脱看空美国公债的押注，以及随着乌克兰政府和亲俄罗斯分离主义者之间的冲突升级，市场对低风险公债的需求强劲。

指标10年期公债收益率盘中下跌至三个月低位2.572%，后反弹，尾盘升至2.611%。

美元盘中触及4月17日以来最低101.86日圆，在EBS交易平台上，从上周五触及的近一个月高位103.025下跌超过1日圆。美元兑日圆尾盘报102.150日圆，日内下跌0.04%。

美元指数.DXY小跌，报79.494，处于今年交易区间的低端。

今日稍早公布的数据显示，美国供应管理协会4月非制造业指数升至55.2，为八个月最高，超过分析师预期的54.1，显示全球最大的经济体美国经济在寒冷冬季后重拾动能。数据公布之初美元应声走低，但稍后反弹。

本周成交可能清淡，因日本市场周一和周二两日因假休市。英国的金融市场周一也休市。

**美元处于守势**

令人鼓舞的美国就业报告周五公布之初提振美元，但美元涨势消退，因投资者更加关注薪资增长停步不前，以及退出劳动力大军的人数骤增。

美元兑日圆周一进一步走低，因一项民间调查显示，4月中国制造业活动仍然疲弱，进一步显示全球第二大经济体成长正在减速。

美元兑欧元勉力持稳在1.3877美元，守在周五触及的日低1.3812美元之上。

尽管预计欧洲央行在4月通胀攀升后将在周四的会议上保持政策不变，投资者仍可能将欧元推升至1.3900美元之上，逼近关键水准1.400美元，分析师预计欧元将在该水准触顶。

“市场看似限于目前的区间内，但很难作空欧元，”4Cast Ltd.的高级技术策略师Rob Zukowski表示。

欧元兑瑞典克朗走强，因瑞典数据低靡。欧元兑瑞典克朗上扬0.7%，报9.0900克朗，因数据显示，瑞典3月工业生产回落3.8%，显示经济成长大幅放缓，使瑞典央行面临在7月举行下次会议时降息的压力。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3874 1.3870 +0.03 +0.94 1.3745

美元/日圆 102.13 102.18 -0.05 -3.01 105.30

欧元/日圆 141.66 141.77 -0.08 -2.05 144.63

美元/瑞郎 0.8777 0.8777 +0.00 -1.69 0.8928

英镑/美元 1.6862 1.6865 -0.02 +1.85 1.6556

美元/加元 1.0953 1.0973 -0.18 +3.14 1.0620

澳元/美元 0.9269 0.9274 -0.05 +3.99 0.8913

欧元/瑞郎 1.2178 1.2181 -0.02 -0.76 1.2271

欧元/英镑 0.8224 0.8221 +0.04 -0.88 0.8297

新西兰元/美元 0.8676 0.8666 +0.12 +5.73 0.8206

美元/挪威克朗 5.9560 5.9332 +0.38 -1.82 6.0663

欧元/挪威克朗 8.2640 8.2285 +0.43 -0.90 8.3387

美元/瑞典克朗 6.5514 6.5054 +0.71 +1.78 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.0930 9.0334 +0.66 +2.78 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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