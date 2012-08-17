日圆兑美元通常在8月上涨 但今年或是例外

* 因股市强韧,美国公债价格回吐涨幅

* 买进美元选择权的兴趣增加--交易商

* 美国公债收益率继涨的前景不明,令美元承压

* 干预担忧支撑美元/日圆

路透东京8月17日电---日圆兑美元通常在8月上涨,但2012年可能是另外一种情形.美国公债回吐涨势,正在支撑美元.

美国10年期公债收益率(殖利率)在7月25日触及纪录低位1.38%,此後不断爬升,周四达到三个月高点1.862%.

这帮助提振美元兑日圆涨至逾一个月高位,逼近79.50日圆.本周稍早,美元/日圆还被压制在79日圆以下.

许多股市在6月开始走高,但美国公债收益率的跌势却持续到7月底.直到欧洲央行(ECB)承诺将全力挽救欧元和解决欧债危机之後,西班牙公债收益率脱离纪录高点,此时美国公债收益率才扭转下降走势.

"公债收益率迟迟才赶上利率,随着过度悲观情绪消退,收益率正经历一波回调,"巴克莱资本驻东京的首席外汇策略师山本雅文说.

"日圆不会在今年8月走强的可能性正在上升,"山本雅文指出.

巴克莱资本的报告显示,美元/日圆按月度均值和中位数均值计,自1999年以来只有两年的8月份出现上涨,分别在2006年和2008年.

今年8月份以来,美元/日圆已触及77.90的低位和79.408的高位.

多位交易员称,美元期权的买兴在过去一周增长,美元/日圆期权的风险逆转指标显示,对日圆卖权/美元买权的倾向正在增强.

分析师指出,日圆在8月走强是一个异常现象,并称基本面因素的变动可能导致天平偏向任何一方.

美元现在受到支撑,因近期公布的7月数据显示,美国下半年经济成长可能升温,但仍然乏力.

这些预期正在减弱对美联储将很快祭出又一轮购债计划来支持经济的憧憬.

欧洲方面,人们仍冀望欧洲央行(ECB)将在未来数周内采取大胆举措,以降低西班牙和意大利的举债成本,并期望扩大该区援助基金规模.

交易商对本月稍早美元兑日圆的上涨存在疑问,指出8月美国公债赎回及票息支付会刺激日本人士将资金汇回国内.此外当时还有美联储和欧洲央行政策会议,以及美国月度非农就业报告,这些原本会打压美元.

"剔除所有这些因素,美元上涨的可能性提高,因为购买美元的动能增强,公债收益率(殖利率)与货币间的关联性上升,"法国农业信贷银行驻东京外汇部主管Yuji Saito称.

但是,汇价看来不稳,在双向资金流的作用下,美元兑日圆很难突破狭窄的交易区间.

"就供需面而言,日圆需求依然强劲,"瑞银的日本外汇交易部门主管Hiroshi Maeba说.

"日圆不仅仅是避险资产,因为相对其他负利率(债券),日本债券提供着微弱但为正的回报率,"他称.

"不过,日圆将不会像此前危机时期那样急速上扬."

出口商卖单挂在79日圆上方,而进口商买单设在78日圆下方,日本当局同样在密切关注这些水准.美元受到日本海外并购活动相关的资金流的支撑,但外资购买日本债券和票据令美元承压.

分析师表示,围绕美联储政策、美债收益率是否将继续攀升以及欧元区二线国家公债收益率能否持稳的不确定性,压制美元/日圆的上档.

"美元/日圆有点头重脚轻,"摩根大通首席外汇策略师棚濑顺哉说.(完)

--编译 张涛/肖群英/许娜/王兴亚;审校 隋芬

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。