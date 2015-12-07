调查：日本企业预期日圆兑美元明年至少要跌至13年低点

路透东京12月8日 - 路透调查显示，日本企业认为日圆兑美元明年可能继续下跌，至少要跌至13年低点，这将让进口商更加痛苦，且可能让决策者更感头疼。

由于预期美国临近加息，且日本明年可能放宽政策，路透企业调查访问的企业中有近90%表示，他们认为日圆兑美元至少要跌至125日圆。

这低于11月20日至12月2日调查期间的报价122-123日圆，且基本追平6月触及的13年低点125.86。日圆于6月触及13年低点后，日本央行总裁黑田东彦表示，日圆不太可能继续下跌，有效地止住了日圆跌势。

Nikkei Research为路透进行的调查还显示，近一半企业预计日圆兑美元将跌至130日圆甚至更低水准，这样的汇价水准料给决策者敲响警钟。

“日圆疲软导致商品价格上涨，但薪资涨幅并未跟上，损及家庭的购买力，因此日圆跌至130或更低水准对日本企业来说弊大于利，”瑞穗总合研究所资深分析师Hidenobu Tokuda表示。

日圆走软受到许多出口商的欢迎，因为它可以提高海外市场获利的价值，并使出口产品更具竞争力。但这也会推升能源成本以及其他进口商品的价格，从而令依赖原材料或海外零部件的企业感到头疼。

“若美国升息推动日圆进一步走软，将对我们的业务带来不利影响，因为我们高度依赖海外市场采购，”一家制造业企业的经理写道。

日圆自2012年底以来已经下跌逾三分之一，在很大程度上归因于首相安倍晋三再次上台后实施的大胆货币刺激政策。但与此同时，自2011年福岛核泄露事件导致核反应堆关闭，迫使日本每年多花费大约240亿美元用于进口燃料以来，该国对日圆走软的敏感程度也大幅上升。

调查访问了514家大中型企业，有230-250家受访企业回答了有关美元/日圆汇率以及美国升息影响的问题。企业经理均要求匿名。

调查结果还显示，企业预计2016年市场将更加震荡。美元/日圆今年介于115-125日圆，为1973年实施浮动汇率制度以来波幅最窄的一年。

在对日圆/美元明年的最高汇率进行预估时，115日圆是最受认可的水平，是38%受访企业的选择。但有28%的企业认为是110日圆，另有21%的企业预计日圆会升至105甚至更高。

“弱势日圆对我们的业务有利，但美国升息的影响已经得到反映，因此日圆有可能逆转跌势再度走高，”一家机械制造商写道。

日本企业对2016年美元/日圆汇率预估图表：reut.rs/1Qa360k (完)